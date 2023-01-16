Van’da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı 10 adet cep telefonu, 50 kilo 800 gram tütün ve 840 paket sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olayla ilgili 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.