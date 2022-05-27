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Van’da kaçak balık avlayanlara yönelik denetimler sürüyor
Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Van balığı için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağına riayet etmeyen kişilere yönelik rutin devriyelerini sürdürüyor.
VAN 27.05.2022, 17:32
Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Van balığı için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağına riayet etmeyen kişilere yönelik rutin devriyelerini sürdürüyor.
İskele Caddesi Yalı Mahallesi’nde bulunan dere üzerinde gece saatlerinde kaçak balık avlayan şahıslara rastlayan ekipler, derhal müdahalede bulundu. Ekipleri gören şahıslar tuttukları balıkları ve av malzemelerini bırakarak olay yerinden uzaklaştı.
Ekipler, avlanan balıkları bulundukları su ortamına salarak kaçan şahısların av malzemelerine ise el koydu.
Zabıta ekipleri, av yasağı süresince 7/24 rutin devriye hizmetini, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları ile arttırarak sürdüreceklerini bildirdi.