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Van’da kaçak avlanılan 2 kınalı kekliğe el konuldu
VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA SONUCU, KAÇAK KEKLİK AVLANILAN 2 KINALI KEKLİK VE TUZAKLAMA MALZEMESİNE EL KONULDU
VAN 13.08.2020, 09:27
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Van’ın Erciş ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlanılan 2 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmındaki kafeste 2 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından idari para cezası ile kesilecek. Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı çalışanlarına teşekkür etti.
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