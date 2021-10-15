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Van’da ‘imar değerlendirme toplantısı’ yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki imar çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

VAN 15.10.2021, 17:16
Van’da ‘imar değerlendirme toplantısı’ yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki imar çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel başkanlığında yapılan toplantıda ilde yapılan imar çalışmaları masaya yatırıldı. Kentte yapılan en büyük imar revizyon projesini hayata geçirmeye hazırlanan Van Büyükşehir Belediyesi, bir yandan revizyon uygulanacak mahalle sakinleriyle bir araya gelirken, bir yandan da sahada yapılan çalışmalarla ilgili toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen imar çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısında, merkez ilçelerle ilgili imar alanında yapılan çalışmalar ve izlenecek yol haritası konuşuldu.

Toplantıya Genel Sekreter Çelikel’in yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa ve Doç. Dr. Ali Özvan, Başkan Danışmanları Sinan Hakan, Emre Güray ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Seyfullah Şağban, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Erkan Akın katıldı.

Toplantı yapılan sunum ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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