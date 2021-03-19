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Van’da ‘İkinci Mobilya Fuarı’ kapılarını ziyaretçilerine açtı

Van’da Ajans Asya Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘İkinci Van Mobilya Fuarı’ kapılarını ziyaretçilerine açtı.

VAN 19.03.2021, 17:45
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Van’da ‘İkinci Mobilya Fuarı’ kapılarını ziyaretçilerine açtı

Van’da Ajans Asya Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘İkinci Van Mobilya Fuarı’ kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bazı kurum, STK ve siyasi parti temsilcileri, firma sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Bilmez ve protokol tek tek stantları gezerek firmalara bol kazanç diledi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilk mobilya fuarının 2019 yılında düzenlendiğini hatırlatarak, korona virüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında fuarlara ara verildiğini söyledi. Bu yıl ikincisi düzenlenen fuarda 40 stantta 150 markanın sergilendiğini dile getiren Bilmez, “Kentimizde fuar kültürünün artık oturduğunu, hem esnafımız hem vatandaşımız açısından iyi geçtiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu fuarımızın kentimizin ekonomisine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu fuarda yer alan bütün firmalarımızı tebrik ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum. İnşallah bu ekonomik hareketliliği daha da arttıracağız. Van halkından da pandemi tedbirlerine uyulmasını istiyoruz. Bizim bundan sonraki sosyal hayatın daha da normalleşmesi, ticari hayatın gelişebilmesi için mutlaka mavide kalması lazım” dedi.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise ilkini 2019 yılında düzenledikleri fuarın ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Fuarımızın ilki çok renkli ve çok çok verimli geçmişti. 2020 yılında ise pandemi nedeniyle yapamadık. Şu anda fuarda 40 stantta 150 markamız sergileniyor. Hedefimiz sadece Van’ın esnafıyla yola çıkmaktı ve öyle devam ediyoruz. Bu fuarda katılımcıların hepsi Vanlı. Dışarıdan gelen firmaları da Van’daki esnafımıza yönlendirerek fuarımıza alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin ileriki süreçte sadece Van’dan değil bölge illerinden de ziyaretçi ağırlamak olduğunun altını çizen Güler, “Şu ana kadar aldığımız tepkiler bu yönde. Bu sene Hakkari, Muş, Bitlis, Ağrı ve Iğdır’dan katılımcı olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde komşu ülkeler Azerbaycan, İran ve Irak’ı da işin işine katarak bölgenin en büyük mobilya fuarı olmasını hedefliyoruz. Bu minvalde gidiyoruz” dedi.

Van’daki fuarların Türkiye standartlarının üzerine çıkacağını vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün kalite ve dizayn olarak Türkiye’deki en üst düzey fuarlarla eşdeğer bir fuar yaptık. Bu noktada Van’ın bir fuarlar şehri olacağını hep iddia ediyorduk, o minvalde de iyi bir yol almış gidiyoruz. İnşallah bu 10 günlük fuarımız hem bizler hem esnafımız hem de hemşehrilerimiz için kaliteli bir fuar olmasını diliyoruz.”

2021 yılında Van’da 14 fuarın yapılacağını da sözlerine ekleyen Güler, “2021 yılı içinde 14 fuar hedefimiz var. Bir iki fuar görüşmemiz daha da var. Bu seneki ikinci fuarımız. Bundan sonra 12 fuarımız daha gerçekleşecek. Bu sene farklı olarak ‘Gaziantep Tanıtım Günleri’ni işin içine bıraktık. Gaziantep ile bunu başlayıp diğer illerle devam etmek istiyoruz. Öyle bir sinerji oluşturmak istiyoruz. Bunun yanında ‘Yenilenebilir Enerji’ fuarımız var. Van’daki potansiyeli değerlendirmek adına eylül ayında gerçekleştireceğiz. Bunun yanında yine Ramazan ayının son 15 günü çarşıdaki yoğunluğu azaltmak ve Ramazanın manevi havasını insanlara tattırmak adına bir etkinliğimiz olacak. Yine rutin olan turizm fuarımız, son üç yıldır yaptığımız evlilik fuarı, yine ilk olarak düşündüğümüz ‘Anne, Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı, kitap fuarı, yöresel ürün fuarı gibi 14 fuarı yapmayı planlıyoruz. 2021 yılı içinde Doğu ve Güneydoğu’da en çok fuarı Van yapacak diyebiliriz” diye konuştu.

Fuarın ilk gün olmasına rağmen katılımın iyi olduğunu aktaran Ceylan Mobilya Sahibi Taner Han da, “2021 yılından mobilya sektörü olarak ümitliyiz. Son iki yıldır pandemi sürecinde ciddi bir durgunluk yaşadı. Van mobilya fuarıyla 2021 sezonunu açtık. Güzel bir sezon bekliyoruz. Geçen yıllara göre İran pazarı bizim için önemliydi. Orada bir durgunluğumuz var. Biz iç pazarla bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Özellikle hafta sonları rağbetin daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.
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