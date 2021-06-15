Van’da iki kavşağın ismi değişti

Van Büyükşehir Belediyesi, yıllardır adres karışıklığına neden olan Mustafa Çohaz Kavşağı’nın ismini Soydan Kavşağı olarak tescilledi. Şerefiye Caddesi üzerinde yeni yapılan kavşağa ise ‘Mustafa Çohaz Kavşağı’ ismi verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi adres karmaşasına sebep olan ve halk arasında farklı isimlerle bilinen iki kavşağın ismini değiştirme kararı aldı. Bu kapsamda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Meclisinde gündeme gelen kavşakların isim değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Cumhuriyet Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve Mareşal Fevzi çakmak Caddesi’nin kesiştiği ‘Mustafa Çohaz Kavşağı’ olan yerin isminin ‘Soydan Kavşağı’ olarak değiştirilmesine karar verildi.

Ayrıca Ordu Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Şerefiye Caddesi, Garipler Sokak ve Astsubay Yolu Sokağı’nın kesiştiği ve son zamanlarda Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir görüntüye kavuşturulan kavşağa ise 1984-1989 yılları arasında Van Belediye Başkanlığı görevini yürüten ‘Mustafa Çohaz’ ismi verildi.

Yapılan isim değişiklikleri vatandaşlarda memnuniyet oluştururken, adres bulma noktasında da kolaylık sağlayacak.