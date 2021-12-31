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Van’da “Hüsn-i Hat ve Gülistan” sergisi

Van’da Mekke’nin Fethi nedeniyle Sivil Dayanışma İnisiyatifi ve Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından “Hüsn-i Hat” ve farklı sanat eserlerinden oluşan “Gülistan” adlı karma sergisi açıldı.

VAN 31.12.2021, 16:46
Van’da “Hüsn-i Hat ve Gülistan” sergisi

Van’da Mekke’nin Fethi nedeniyle Sivil Dayanışma İnisiyatifi ve Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından “Hüsn-i Hat” ve farklı sanat eserlerinden oluşan “Gülistan” adlı karma sergisi açıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde açılışı yapılan sergi, 4 Ocak Pazartesi gününe kadar halkın beğenisine açık olacak. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Açılış programında bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Anadolu medeniyetinin en önemli sanat dalından biri olan Hüsn-i Hat sanatı maalesef son yıllarda neredeyse unutulmaya yüz tutan bir sanat dalı. Geleneksel sanatlar derneğimizin bu sanatı icra eden yeni sanatçılar yetiştirilmesi ve bu geleneğin devam ettirilmesi için ciddi bir çaba göstermekte, bizde buna şahitlik etmekteyiz. Bu nedenle başta Hüsrev Koyuncu Hocamız olmak üzere onunla birlikte hareket eden herkesi tebrik ediyorum. SDİ bileşenlerimiz de bu çalışmaya sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. İpekyolu Belediyesi ve kaymakamlığının ilimize kazandırdığı bu güzel mekânla birlikte, bu tür etkinliklerin daha çok düzenlendiği bir yıl olur. Bugün 2021 yılına veda ediyoruz, yeni bir yıla giriyoruz, bugün kentimizde de Mekke’nin Fethiyle ilgili çeşitli programlar yapılmakta. Yeni yıl ülkemiz için, ilimiz ve insanlık için pandeminin olmadığı, savaşların olmadığı bir yıl olur. Bu gülistan sergisinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Sözcüsü Abdullah Aras ise, “Van SDİ dün olduğu gibi bugünde kültürümüze hizmet etmektedir. Biz toplumumuzun yaptığı bütün hayırlı işlerin yanında, bütün olumsuz şeylerinde karşısındayız. Bugünde kültür ve medeniyetimize öncülük edebilecek Hüsn-i Hat sanatıyla birlikte Van SDİ’nin bir bileşeni olan Kadim Sanatlar Derneğiyle birlikte Gülistan Sanat Eserimizin açılışına şahitlik ediyoruz” diye konuştu.

Van’daki tarihi Hüsrev Paşa Camisi’nde görevli imam Ahmet Hüsrev Koyuncu, 40 yıl önce hobi olarak başladığı hat sanatıyla görev yaptığı camiyi sanat merkezi haline getirmişti. Burada imamlık yaparken aynı zamanda öğrenci yetiştiren Koyuncu da, el emeği Hüsn-i Hat eserlerini Atatürk Sanat Galerisi’nde sergiledi.

Açılış programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Aydın, Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Sözcüsü Abdullah Aras, Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği Başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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