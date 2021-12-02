Van’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde "Hırsızlık" yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Edremit ilçesinde meydana gelen “Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Mala Zarar Verme” olaylarıyla ilgili olarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce; olay yeri ve çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık konusunun faili olarak (1) şüpheli şahıs tespit edilerek görevlilerimizce yakalanmıştır. Çalınan malzemelerden 1 adet buzdolabı, 1 adet fırın, 18 adet kalorifer peteği, 1 adet demir kapı ve demir korkulukları, 1 adet bahçe kapısı, musluk başlıkları ve hurda malzemelerini, satın alan (5) şüpheli şahıs da görevlilerimizce yakalanmıştır. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilmiş, yakalanan (6) şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmış olup “Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Mala Zarar Verme” suçlarını gerçekleştiren (1) şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.