Van’da ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ sergi

Van’da ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Arık, şube müdürleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen protokol, kursiyerlerden el emeği göz nuru yapılan ürünler hakkında bilgi aldı. Sergi ile ilgili bir açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında 13 ilçede sergi düzenlendiğini ifade ederek, “Halk eğitim merkezleri bünyesinde açmış olduğumuz kurslardaki öğrencilerimizin eserlerini burada sergilemekteyiz. İçeriyi gezdiğimizde, çok güzel çalışmalara imza atıldığını, çok başarılı işler yapıldığını görmekteyiz. Bunu yapan bilhassa ev hanımlarımızın hayatlarına farklı bir renk kattığını, kendi sanatsal yönlerini keşfettiklerini, insanlarımızın hayatlarına çok farklı değişik bir yön getirdiğini fark etmekteyiz. Özellikle pandemi sürecinde evlerinde kapalı kalan insanların, bu çalışmalarla kendilerini rehabilite ettiklerini, güzel eserler ortaya çıkardıklarını gördük. Bu gün buradaki sergimiz de bunun bir sonucudur. Ben bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.