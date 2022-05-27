banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi

Van’da hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

Van’da değişik suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

VAN 27.05.2022, 14:49
Van’da hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

Van’da değişik suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kamu Malına Zarar Verme’ suçlarından aranması olan ve hakkında 13 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs ile ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan aranması ve hakkında 21 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan 2 şahıs cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Yorumlar (0)
26°
açık