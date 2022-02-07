Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 10 adet cep telefonu, 500 paket sigara, 28 adet ilaç, 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda 1 adet AK-47 tüfek, 10 adet AK-47 şarjörü, 75 adet AK-47 fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.