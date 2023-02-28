Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar neticesinde toplam 127 olayda 163 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çeşitli markalarda 19 bin 42 paket bandrolsüz kaçak sigara, 23 kilogram kaçak açık tütün, 4 adet kaçak cep telefonu ve 35 litre kaçak alkol ele geçirilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığınca devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret, bir ülkeye gümrüğü ödenmemiş malı gizli olarak sokma veya sezdirmeden kaçırma işlemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denildi.