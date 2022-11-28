Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “21-27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM bünyesinde 350 paket sigara, 66 adet cep telefonu, 60 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. 6114 SKM ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarında ise 1 adet sahte pasaport, 1 adet kopya düzeneği ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay bünyesinde 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.