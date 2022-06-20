Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “13-19 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 5 bin 250 paket sigara, 200 litre akaryakıt, 56 adet cep telefonu, 26 kilogram tütün, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 7 bin adet boş makaron, 2 adet manuel makaron sarma makinesi, bin 600 adet sahte bandrol ele geçirilmiştir. 6114 SKM çerçevesinde sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen; 1 adet kamera, 1 adet kulaklık, 1 adet sım kart, 1 adet smart kart cihazı, 1 adet wi-fi cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 7 olay çerçevesinde 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.