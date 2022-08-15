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Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonları
Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.
VAN 15.08.2022, 08:34
Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 230 adet tıbbi ilaç, 450 paket sigara, 4 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçunda ise 15 adet pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay çerçevesinde 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.