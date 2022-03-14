Van’da gümrük kaçakçılığı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yürütüldüğü belirtilerek, “7-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 500 litre akaryakıt, 69 litre alkol, 125 adet sahte içki bandrolü, 9 adet cep telefonu, 143 bin 800 adet boş makaron, 58 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 19 adet 7.65 mm fişek, parada sahtecilik ve 6114 SKM suçunda kullanıldığı değerlendirilen 183 adet 50 TL’lik sahte olduğu değerlendirilen banknot, 2 adet Wi-fi cihazı, 2 adet kamera, 4 adet kulaklık, 4 adet SIM kart, 3 adet smart kart cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.