Van’da gümrük kaçakçılığı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 24-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar sonucundan 50 adet av tüfeği, bin 272 adet ilaç, 3 litre sahte olduğu değerlendirilen alkol, 4 kilogram nargile tütünü, resmi belgede sahtecilik ve 6114 SKM suçunda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet pasaport, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet kulaklık, sahte olduğu değerlendirilen 5 adet çek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 8 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.