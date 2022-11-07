Van’da gümrük kaçakçılığı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “31 Ekim-6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; bin 228 paket sigara, 2 adet cep telefonu, 2 adet şarj aleti, 3 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. 6136 SKM çerçevesinde ise 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 şarjörü, 25 adet 5.56 mm çapında fişek, 6 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet 5.56 mm çapında boş kovan, 1 adet el bombası, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay çerçevesinde 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.