Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde bin 29 paket sigara, 79 adet elektronik sigara, 17 şişe alkol, 635 adet ilaç, 598 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet akıllı saat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 15 olay bünyesinde 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.