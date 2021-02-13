Van’da güldüren yardım çağrısı

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir elektrik direğinde mahsur kalan kediyi görüntüleyen vatandaşın yaptığı yardım çağrısı güldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek Mahallesinde meydana geldi. Elektrik direğine çıkan bir kedi burada mahsur kaldı. Kedinin elektrik direğinde mahsur kaldığı gören mahalle sakinleri Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, Vangölü Elektrik Dağıtım A. Ş. (VEDAŞ) ekiplerine haber vererek elektriğin kelimesini sağladılar. Elektriğin kesilmesiyle itfaiye ekipleri direkte mahsur kalan kediyi kurtardı.

Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdikten sonra ekipleri beklerken cep telefonu ile kediyi görüntülediler. Görüntü çektikleri sıra yapılan konuşmasında, "Sayın seyirciler İpekyoluna bağlı Gövelek köyü mahallesinde bir kedi elektrik direği tepesine çıkmış, şuanda mağdur halinde. Biz itfaiyeye haber vermiş Aydın Torosla beraber itfaiyeyi bekliyoruz. Hemen köyümüze intikal etsin helloo tenküü" diyerek çevredekilerin gülümsemesine neden oldu.