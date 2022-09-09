Van’da GSB yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

Van’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara başvuran tüm öğrencilerin yerleştirildiği belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtların öğrenci yerleştirme sonuçlarının ilk fazı açıklandı. Van’da, GSB yurtlarında kalmak için başvuran tüm üniversite öğrencilerinin yerleştirildiğini duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip yurt altyapımız var. 3 fazımız daha var. Bu fazların sonunda her öğrencimiz bu çatının altında olacak. Ailelerimiz ve değerli gençler endişe etmesinler” dedi.