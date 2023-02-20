Van’da gözyaşı tıkanıklığı tedavisi başarıyla gerçekleştiriliyor

Van’da A Grubu sağlık hizmeti sunan Urartu Göz Merkezi’nde gözyaşı kanal tıkanıklığı (DSR) tedavisi başarıyla gerçekleşiyor.

Yaklaşık 18 yıldır Van başta olmak üzere Ağrı, Muş, Hakkâri ve Bitlis illerine hizmet veren Urartu Göz, yaptığı başarılı ameliyatlar ile vatandaşların takdirini alıyor. 2005 yılından beri bölgede A Grubu sağlık hizmeti sunan tek merkez olduklarını belirten Urartu Göz Kurucularından Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, bölge halkına hizmetin en iyisini sunabilmek adına çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Merkezde göze dair her işlemin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Yazıcıoğlu, “DSR olarak tanımlanan gözyaşı kanal tıkanıklığı; hastaların gözlerinde yaşarma, çapaklanma, göz kızarıklığı meydana getirip, hastaların sürekli ellerinde peçete ile dolaşmalarına neden oluyor. Göz ile boğaz arasında yer alan gözyaşı kanalı, alt ve üst kapakta bir saç teli kalınlığında olup; gözümüzü açıp kattığımızda, gözün içindeki suyu buruna pompalıyor ve oradan da boğazımıza gidiyor. Ancak kanal tıkanınca bu sefer o su, devamlı dışarı akıyor” dedi.

Gözyaşı kanal tıkanıklığında iki çeşit ameliyat yönteminin olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, “Bunlardan biri açık ameliyat diğeri ise kapalı ameliyattır. Açık ameliyatta burnun üst kısmı yarılarak, orada yaklaşık bir santimlik kesi oluşturuyor. Cerrahi operasyon yapıldıktan sonra tekrar dikiş atılıyor. Kapalı ameliyat ise içerden yapılıyor. Biz Urartu Göz olarak bunu lazerle yapıyoruz. Lokal anestezi altında yapılan ve ortalama 15 dakika süren bir operasyondur. Silikon bir tüp takıyoruz ve böylece hasta hem yaşlardan kurtuluyor hem de estetik olarak burnu üzerinde bir izle gezmemiş oluyor. Bu da kişinin yaşam konforunu daha da arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Burada başarı oranının yüzde 80 olduğuna değinen Yazıcıoğlu, hastaların aynı gün içerisinde taburcu olabildiğini de sözlerine ekledi.