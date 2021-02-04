Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ ilgi görüyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı yoğun ilgi görüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde ve Daire Başkanı Selma Biçek’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleşti. Bu haftaki programda Muradiye Sosyal Hizmetler Merkezi Birim Sorumlusu Sosyolog Erkan Bayram, İl Müftülüğünden Vaize Mine Sürmen ve Dr. Zübeyde Tezcan (Aile Terapisti) kadınlar ile bir araya geldi. Program kapsamında Sosyolog Erkan Bayram sohbetinde, madde bağımlılığı konusunda katılımcılara bilgi verdi. Madde bağımlılığının nasıl başladığı ve getirdiği sorunlar hakkında detaylı bilgi veren Sosyolog Bayram, madde bağımlılığından kurtulmanın zorlukları ve önüne geçmek için yapılması gerekenleri örneklerle anlattı.

Daha sonra konuşan Vaize Mine Sürmen, aile içi etkili iletişimin esaslarını anlatarak, aile içerisinde sevginin, merhametin önemini ayet ve hadisler ışığında dinleyicilere aktardı.

Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan ise katılımcıların aile içi iletişim ve farklı konulardaki sorularını yanıtladı.

Pandemi tedbirlerine riayet edilerek gerçekleştirilen program, karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu.