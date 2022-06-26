Van’da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, 3-5 Temmuz tarihinde Van’da düzenlenecek olan ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ için Fidanlık Parkı’nda süren çalışmaları inceledi.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek ve katkılarıyla gerçekleştirilecek ‘Gökyüzü Gözlem Etkiliği’, gökyüzü tutkunlarını 3-5 Temmuz’da Fidanlık Parkı’nda bir araya getirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılacağı etkinlik öncesi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde bulunan Eski Fidanlık Parkı’na giderek yapılan hazırlıkları takip etti. Van’da yapılacak etkinliğin önemine değinen Vali Dr. Ozan Balcı, yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vali Balcı, incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.