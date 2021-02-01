banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altın işlemlerinde gümüşe dikkat!
Altın işlemlerinde gümüşe dikkat!
Son Dakika: İzmir'de depremler durmuyor: Yeni deprem 5.1 büyüklüğünde
Son Dakika: İzmir'de depremler durmuyor: Yeni deprem 5.1 büyüklüğünde
Altında yükseliş beklentisi sürüyor
Altında yükseliş beklentisi sürüyor
Avrasya Tüneli geçiş ücreti yüzde 26 zamlandı
Avrasya Tüneli geçiş ücreti yüzde 26 zamlandı

Van’da ‘Genişletilmiş Bilgi Alışverişi Toplantısı’ yapıldı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde; şube ve ilçe müdürlüklerinin 2020 yılında yapmış oldukları ve 2021 yılında planladıkları faaliyetleriyle ilgili ‘Genişletilmiş Bilgi Alışverişi Toplantısı’ düzenlendi.

VAN 01.02.2021, 13:26
2
Van’da ‘Genişletilmiş Bilgi Alışverişi Toplantısı’ yapıldı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde; şube ve ilçe müdürlüklerinin 2020 yılında yapmış oldukları ve 2021 yılında planladıkları faaliyetleriyle ilgili ‘Genişletilmiş Bilgi Alışverişi Toplantısı’ düzenlendi.

İl Müdürü İbrahim Görentaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı. İlçe müdürlerinin faaliyetlerine ilişkin sunumlarının adından şube müdürleri de yaptıkları faaliyetler konusunda bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundular.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü İbrahim Görentaş; 2020 yılının akıllarda kalacak bir yıl olduğunu belirterek, “Pandemi dünyayı etkisi altına aldı. İç piyasayı da etkileyen bu salgın nedeni ile hemen hemen tüm sektörler etkilenmesine rağmen ülkemiz tarım sektöründe; 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 2,6, ikinci çeyreğinde yüzde 4, üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,2 büyüdü. İlimizde de bu paralelde bir büyüme sağlandı. 2020 yılında çiftçimizi desteklemeye devam ettik, 81 milyon TL hayvancılık, 73 milyon TL bitkisel üretim, 8 milyon TL kırsal kalkınma, tarımsal danışmanlık ve deprem destekleri olmak üzere toplamda 163 milyon TL destekleme ödemesi yaptık” dedi.

Bitkisel üretimde tarımsal ürünlerin sanayide değerlendirme kapasitesinin ve ekonomik değeri yüksek sebze-meyve üretim alanlarının artırılması ile nadas alanlarının azaltılması hedeflerinin olduğunu vurgulayan Görentaş, “Bu kapsamda ilimizde 2020 yılında dane mısır başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünlerin üreticilerimiz tarafından ekimi sağlandı. ‘Atıl Tarım Arazilerinin ve Nadas Alanlarının Daraltılması’ projesi ile boş kalan tarım alanlarına ekilmek üzere tohum bedelinin yüzde 75’i hibe olacak şekilde toplamda 7 bin 750 dekar alan için 240 çiftçiye 155 ton hububat tohumunun dağıtımı yapıldı. Ayrıca hayvansal üretimde, hayvan varlığını ve hayvan başına alınan verimi artırmak için hayvan hastalıklarını minimize edilmesi, buzağı ve kuzu ölümlerinin azaltılması, beslemede yem bitkileri ve silaj kullanımının artırılması, suni tohumlamanın yaygınlaştırılması, balıkçılığın geliştirilmesi, kırmızı et üretimine yönelik ırk ıslahının yaygınlaştırılması, gıda denetimlerinin artırılması ve yem bitkilerinin üretiminin artırılması gerekir. Bu amaçla 2020 yılı içerisinde hayvan hastalıkları ve yavru ölümlerini en aza indirmek için 1,1 milyon aşı hedeflenmiş, yılsonu itibariyle yüzde 153 başarı sağlanarak 1,6 milyondan fazla hayvanı aşıladık. Yine ırk ıslahına yönelik ilimiz ve ilçelerimizde son 2 yılda 7 bin suni tohumlama uygulaması yapılmıştır. Bu tohumlama çalışmasıyla ilimiz hayvancılığına 8 - 10 milyon TL katma değer sağlanmıştır. Van halkımızın sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak için ilimiz genelinde 11 bin 600 denetim gerçekleştirdik. 2019 yılına göre denetim sayımızı yüzde 14 arttırdık. 2021 yılında da denetim seferberliğimiz devam edecektir” diye konuştu.
Yorumlar (0)
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 18 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Granada 21 29
8. Real Betis 20 27
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16