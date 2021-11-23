Van’da Gazeteci Hikmet Bakan’ın ismi sokağa verildi

Van Büyükşehir Belediyesi, Hatuniye Mahallesi’ndeki Yüksel Sokak’a merhum Gazeteci Hikmet Bakan’ın ismini verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl korona virüsten hayatını kaybeden Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve kentin sevilen isimlerinden Gazeteci Hikmet Bakan’ın (57) ismini doğup büyüdüğü mahallede yaşatacak. Ailesi ve Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti’nin talebiyle doğrultusunda İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesindeki ‘Yüksel Sokak’ın ismi ‘Gazeteci Hikmet Bakan Sokak’ olarak değiştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan bu kararı memnuniyetle karşılayan merhum Hikmet Bakan’ın eşi Nurgül Bakan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti ile emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade etti.