Van’da ‘Gastronomi Festivali’ hazırlığı

Van Büyükşehir Belediyesi; 1, 2 ve 3 Haziran tarihleri arasında ünlü aşçıların katılımıyla ‘Gastronomi Festivali’ düzenleyecek.

Kentin yemek ve mutfak kültürünü canlandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ile Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği işbirliğiyle 1, 2 ve 3 Haziran tarihleri arasında 1. Gastronomi Festivali düzenleneceği belirtildi.

İpekyolu ilçesi Van Müzesi alanında yapılacak festivale 5 ülke ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 70 aşçı katılacak. 3 gün sürecek festivalde Türk mutfağında Van yemekleri tanıtılarak, yemek yapma yarışmaları düzenlenecek.

Festival boyunca katılımcılara yemek ikramları yapılıp, Ulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından alana ücretsiz servisler kaldırılacağı bildirildi.