Van’da fuar sonrası vakalarda artış gözlenmedi
ANATOLİA GRUP GENEL KOORDİNATÖRÜ ÖZGÜR CAN ÇELİK, VAN’DA BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ‘YÖRESEL ÜRÜNLER VE HEDİYELİK EŞYA FUARI’NDA KORONA VİRÜS VAKALARINDA ARTIŞ GÖZLENMEDİĞİNİ İFADE ETTİ.
Anatolia Grup Genel Koordinatörü Özgür Can Çelik, Van’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’nda korona virüs vakalarında artış gözlenmediğini ifade etti.
Van’da 23 Ekim tarihinde başlayıp 1 Kasım tarihinde sonuçlanan 4. Büyük Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Anatolia Grup Genel Koordinatörü Özgür Can Çelik, fuara yöre halkının büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. Her sene olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel ürünler ve el sanatlarının Vanlılarla buluştuğunu dile getiren Çelik, “Şu ana kadar fuar ile ilgili içinde bulunduğumuz süreçten ötürü hiçbir belirti veya vaka sayılarında artışa ilişkin bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Fuarımızı kazasız, belasız bitirdik. Fuar içerisinde HES kodu sorgulamasının, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının ne kadar büyük önem taşıdığını bir kez daha görmüş olduk” dedi.