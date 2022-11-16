Van’da fotoğrafçılık kursuna yoğun ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından fotoğraf sanatını öğrenmek isteyenler için açılan ücretsiz Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu yoğun ilgi görüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf meraklıları için başlatmış olduğu Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde açılan kursta katılımcılara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından temel fotoğrafçılık bilgisi, fotoğraf çekim teknikleri, ekipman bilgisi veriliyor.

Kurslara katılan fotoğraf tutkunları için haftanın 5 günü Hacıbekir Kültür Merkezinde teorik 2 günü ise uygulamalı olarak dışarıda eğitim veriliyor. Kurslara katılmak isteyenlerin 15 Aralık 2022 tarihine kadar kurs.van.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.