banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
Bu balıklar seyirlik!
Bu balıklar seyirlik!

Van’da fırtına çatıları uçurdu

Van’da etkili olan fırtına çatıları uçururken, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

VAN 24.03.2021, 09:55
1
Van’da fırtına çatıları uçurdu

Van’da etkili olan fırtına çatıları uçururken, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Van’da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçarken, yol kenarında park edilen araçlar ise hasar gördü. Edremit ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran ve saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Edremit ilçesindeki bazı konutların çatısı uçtu. Can kaybının yaşanmadığı olayda, çatıların üzerine düştüğü araçlar ise hasar gördü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın gün boyu devam edeceğini ifade ederken, özellikle sağanak yağış noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı