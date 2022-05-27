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Van’da ‘Feqiye Teyran Sempozyumu’ başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, 28-30 Mayıs tarihleri arasında ‘Feqiye Teyran ve Mirası’ konulu sempozyum düzenliyor.

VAN 27.05.2022, 13:07
Van’da ‘Feqiye Teyran Sempozyumu’ başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, 28-30 Mayıs tarihleri arasında ‘Feqiye Teyran ve Mirası’ konulu sempozyum düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ve YYÜ ortaklaşa Kürt edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Feqiyê Teyran anısına sempozyum düzenliyor. 28 - 30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak sempozyumda Kürt edebiyatı, Feqiye Teyran’ın Kürt edebiyatındaki yeri ve önemi konuları konuşulacak. Sempozyuma Türkiye, İran ve Irak’tan 60 yakın akademisyen katılacak.

Sempozyumun ilk iki günü YYÜ Yaşayan Diller Enstitüsünde düzenlenirken, son günü ise Bahçesaray ilçesinde yapılacağı bildirildi.

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