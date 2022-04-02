Van’da ‘fener alayı’ coşkusu

Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Van İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fener alayında Kent Park’tan İki Nisan Caddesi’ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte bazı gençler ellerinde meşale taşırken, bazısı da dev Türk bayrağı açtı. Yöresel müziklerin dinletildiği ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, İki Nisan Caddesi’nde noktalandı.

Yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, gün içerisinde kurtuluş etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini anımsattı. Türk Yıldızları gösterisinde tüm Van’ın sahillerine aktığını ifade eden Vali Bilmez, “Bütün Vanlılar tekrar geçmişi andı. Geçmişten ders alıp ileriye doğru hem ülkemizde hem dünyada barışı egemen kılmak için bağımsızlığımız, bayrağımız için Van’dan tek yumruk oldu. Bugün akşam da teravih namazından sonra Vanlılar caddelerde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılan ve organize eden herkese teşekkür ederim” dedi.

Yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.