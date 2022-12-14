Van’da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri fiyat artışlarına yönelik yerel ve zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Vatandaşların kaliteli ve uygun ürünlere ulaşması ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, zincir ve yerel marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi. Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan denetimlerde alışveriş arabalarını gıda ve temel ihtiyaç malzemeleriyle dolduran zabıta memurları, not ettikleri reyon fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

İl Ticaret Müdürlüğü personellerinin de eşlik ettiği denetimlerde temel gıda malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç maddelerinin son kullanma tarihleri de tek tek incelendi.