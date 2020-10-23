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Van’da ev yangını
VAN’IN MERKEZ İPEKYOLU İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
VAN 23.10.2020, 11:40
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Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
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