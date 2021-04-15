banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Polisten örnek davranış
Polisten örnek davranış
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!

Van’da ev yangını

Van’ın Tuşba ilçesinde çıkan yangın maddi hasara neden olurken, 4 kişi de dumandan etkilendi.

VAN 15.04.2021, 11:35
3
Van’da ev yangını

Van’ın Tuşba ilçesinde çıkan yangın maddi hasara neden olurken, 4 kişi de dumandan etkilendi.

Alınan bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Tuşba ilçesinin Alabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik kontağından kaynaklı çıktığı belirlenen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Aile bireylerinden 4’ünün dumandan zehirlendiği yangın kısa sürede söndürüldü.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
parçalı az bulutlu