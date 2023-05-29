Van’da ev yangını

Van’ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Dibekli Mahallesi’nde meydana geldi. Recep İzgi isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.