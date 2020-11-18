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Van’da “En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi” hayata geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir program düzenlendi.

VAN 18.11.2020, 12:07
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Van’da “En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi” hayata geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir program düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ile birlikte yürüttüğü “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” çerçevesinde uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince proje kapsamında Van Anadolu İmam Hatip Lisesinde annelere yönelik program gerçekleştirdi.

Programda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eğitmenlerinden Süleyman Süslü ile Yusuf Güler, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje hakkında bilgi verdi. Uyuşturucu kullanımına henüz başlamadan önüne geçmek ve bağımlılık boyutuna ulaşmaması için annelere verilen eğitimlerde, uyuşturucu bağımlılığı bulunan kişilerin özellikleri ve fiziksel belirtileri konusunda da bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Uyuşturucu bağımlığının nasıl başladığına ve ne gibi kötü sonuçlar doğurduğuna yönelik hazırlanan videonun izlenmesinin ardından devam eden program, annelere kitap hediyesiyle son buldu.
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