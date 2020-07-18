Van’da el konulan 14 tüfek ihale ile satıldı

Van’da değişik tarihlerde ele geçirilen 14 adet av tüfeği ihale ile 5 bin 569 liraya satıldı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde 14 adet av tüfeğine el konuldu. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucunda 14 adet av tüfeğinin satışı gerçekleştirilerek toplam 5 bin 569 lira 99 Krş gelir elde edildi.