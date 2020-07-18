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Van’da el konulan 14 tüfek ihale ile satıldı
VAN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇEŞİTLİ TARİHLERDE ELE GEÇİRİLEN 14 ADET AV TÜFEĞİ İHALE İLE 5 BİN 569 LİRAYA SATILDI.
VAN 18.07.2020, 11:05
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Van’da değişik tarihlerde ele geçirilen 14 adet av tüfeği ihale ile 5 bin 569 liraya satıldı.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde 14 adet av tüfeğine el konuldu. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucunda 14 adet av tüfeğinin satışı gerçekleştirilerek toplam 5 bin 569 lira 99 Krş gelir elde edildi.
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