banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu

Van’da ekmeğe zam

Van’da 2 lira 50 kuruştan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

VAN 26.06.2022, 10:03
Van’da ekmeğe zam

Van’da 2 lira 50 kuruştan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Artan maliyetler karşısında son aylarda fiyat artışı yapılan ekmeğe bir zam daha yapıldı. Kent genelinde daha önce 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satışa sunulan somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi. 210 gram pide ekmeğinin fiyatı 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, 150 gram Van çöreğinin fiyatı ise 4 liradan 4 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu