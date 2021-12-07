Van’da ‘Düzensiz Göç İle Mücadele Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı

Van, Bitlis ve Hakkari valilerinin katılımıyla “Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı.

Van’ın Edremit ilçesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) yapılan toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vali yardımcıları, il jandarma komutanları, emniyet müdürleri, il göç idaresi temsilcileri katıldı. Burada konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakanının talimatıyla görevlendirilen sınır illerinde ‘Düzensiz Göçle Mücadele Koordine Toplantısı’ yapıldığını söyledi. Jandarmanın, emniyetin, sınır birliklerinin, göç il müdürlüklerinin koordinasyon içinde düzensiz göçe karşı iyi bir mücadele verdiğini belirten Vali Bilmez, "Koordinasyonumuzun en üst düzeyde olduğuna inanıyoruz. Tedbirleri artırarak devam etmemiz gerekiyor. Afganistan’da yaşanan gelişmeler bu bölgenin sınır geçişini hep önemli kılmaktadır. Sınırda alınan önlemler, modüller beton duvarlarının yapımı devam ediyor. Yüklenici firmaların güvenliğinin sağlanması için bu sene Özel Harekat Daire Başkanlığından sadece ilimize 35 tim, 50 zırhlı araç ve 750 personel görevlendirildi. Önümüzdeki yıl bu görevlendirmelerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

“Beklenen büyük göç dalgasının gerçekleşmediği görüldü”

Jandarma Genel Komutanlığından Van’daki birliklere destek olmak üzere takviye birlikler gönderildiğini ifade eden Bilmez, “Sınır birliklerine takviye birlikler görevlendirildi. Bu görevlendirmeler devam edecek. Bunların tamamını bugün masada değerlendireceğiz. Bölgede iyi bir dönemi geride bıraktığımızı düşünüyorum. Afganistan’da Taliban’ın yönetimi devraldıktan sonra beklenen bir göç dalgası vardı. Bu göçün de İran üzerinden Van’a yöneleceğine dair ciddi bir endişe vardı. Alınan tedbirler sayesinde sınırın geçilemeyeceğini ve beklenen büyük dalganın gerçekleşmediği görüldü. Bu sene maruz kaldığımız göç baskısının geçen seneden daha fazla olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bu sene aldığımız tedbirler bir önceki yıla göre daha üst düzeydeydi” diye konuştu.

“Van, Hakkari, Ağrı, Siirt ve Muş ile koordinasyon içindeyiz”

Sınırda alınan tedbirlerin sürekli arttırıldığını belirten Bilmez, "Son 1,5 yıl içinde 117 monoblok ve lego kule, ilave karakollar, 233 kilometre hendek kazımı, sınırda yollar yapıldı, jileti tel çekildi. Sınır hattının hemen arkasında jandarma birlikleri 7/24 esasına göre görev yapıyor. Emniyet birimleri de destek verdi. Sınır hattında jandarmaya yardımcı olmak üzere karma timlerde korucular görevlendirildi. Sınır hattında görev yapmaları için sadece Van’da 500 korucunun alımı gerçekleştirildi. Karayollarında güvenliğin sağlanmasıyla düzensiz göçmen taşımacılığı Van Gölü’ne kaydı. Bunu üzerine gölde görev yapmak üzere Sahil Güvenlik Birimi Van ve Bitlis’te kuruldu. Van’daki birim eylül ayının başından bu yana bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Bir bütün olarak Bitlis, Van ve Hakkari, zaman zaman Ağrı ekipleriyle bazen de Siirt ve Muş ile koordinasyon içindeyiz” şeklinde konuştu.