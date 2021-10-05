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Van’da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Van İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde öğrencilerin de katılımıyla Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

VAN 05.10.2021, 12:18
Van’da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Van İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde öğrencilerin de katılımıyla Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

Her yıl düzenli olarak sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla dünya çapında düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü, Türkiye’de de değişik etkinliklerle kutlanıyor. Van İl Mağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyen Zeynep Karakuş öncülüğünde ise İpekyolu İMKB Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla "Sağlığım için hareket ediyorum" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Okulun mezunlarından oluşan Van İMKB Fen Lisesi Mezunlar Derneğinin de katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte öğrencilere fiziksel aktivitenin önemi anlatılırken, sağlıklı yaşamın temel ilkeleri üzerinde de duruldu.

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