Van’da ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ kutlandı

Her yıl kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ tüm yurtta olduğu gibi Van’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Çocuk Kitapları Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik yaptıklarını aktaran Van İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aysun Bekdemir, “Bu haftayı çocuklara ve kitaplara yakışır bir coşkuyla kutlamak adına bir takım etkinlik düzenledik. 7 Kasım Pazartesi günü DAKA’nın desteği ile Mustafa Necati İlköğretim Okulunda, Ressam Elçin Şahal Oskay’ın katıldığı bir resim atölyesi kurduk. Böylece çocukların, resimler üzerine sohbet edip hayallerini rengarenk boyalarla kağıtlara aktarmalarına vesile olduk. Hem bizim için hem çocuklar için unutulmaz bir deneyim oldu. Dün Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu çocuklarımıza mini bir konser verip, çocuklarımızla hoşça vakit geçirdiler. Bunun yanında yine DAKA’nın desteğiyle Çocuk Kitapları Yazarı Fatih Erdoğan’ı Vangölü İlköğretim Okulunda çocuklarla buruşturup; söyleşi ve ardından imza programı gerçekleştireceğiz. Van İl Halk Kütüphanesi olarak çocukları çok önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerin daha fazla çocuğa ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

11 Kasım 2022 Cuma günü kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikeceklerini de sözlerine ekleyen Bekdemir, “Milli Ağaçlandırma Günü’nde ülkemizin her köşesinde ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleşirken, biz de Orman Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle Türk Eczacılar Birliği Ortaokulunda ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’na özel çocuklarımızla fidan dikeceğiz” ifadelerini kullandı.