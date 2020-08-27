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Van’da düğünler 1 saatte tamamlanacak

VAN VALİSİ MEHMET EMİN BİLMEZ, DÜĞÜNLERİN NİKAH MERASİMİ ŞEKLİNDE VE TAKI TÖRENİYLE BİRLİKTE BİR SAATLE SINIRLI OLACAĞINI, 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARIN ÜCRETSİZ FAYDALANDIKLARI BELEDİYE TOPLU TAŞIMA KARTLARINI DA GEÇİCİ SÜREYLE KULLANIMA KAPATACAKLARINI SÖYLEDİ.

VAN 27.08.2020, 14:47
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Van’da düğünler 1 saatte tamamlanacak

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, düğünlerin nikah merasimi şeklinde ve takı töreniyle birlikte bir saatle sınırlı olacağını, 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz faydalandıkları belediye toplu taşıma kartlarını da geçici süreyle kullanıma kapatacaklarını söyledi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, son günlerde artan korona virüs vakalarının önüne geçebilmek için alınacak yeni tedbirlerle ilgili kaymakamlar ve ilgili kurumlarla toplantı yaptı. Normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarındaki artış nedeniyle Türkiye’de 14 riskli il arasında bulunan Van’da, Vali Bilmez alınacak yeni tedbirleri değerlendirdi. İçişleri Bakanlığının son genelgesinin de ele alındığı toplantıda, özellikle düğün, nikah, sünnet gibi toplu etkinliklere kısıtlama getirilmesi ve denetimlerin sıkılaştırılmasına karar verildi. Kısıtlamalara ve kurallara uymayanlara para cezası ve adli yaptırımlar uygulanacağını belirten Vali Bilmez, tedbirlerle birlikte vakaların kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemine dikkat çeken Vali Bilmez, hastaların takibinin evde yapılacağını söyledi. Vali Bilmez, “Korona virüs pandemisi ile ilgili operasyon merkezimiz var. Ayrıca hastaların takibini evde yapmak için 128 filyasyon ekibi oluşturduk. Bu ekiplerimiz hastalarımızı birebir takip edecek. Ayrıca aile hekimlerimiz, hasta ve evinde temaslı olanları günlük olarak telefon ve yüz yüze görüşmelerle takip edecek. Ancak evinde pozitif vakadan dolayı izolasyonda olan ve rahatsızlanan vatandaşlar direkt olarak hastaneye gidemeyecek. Bu vatandaşlarımız 112’yi arayacak ve operasyon merkezinin yönlendirmesiyle filyasyon ekiplerimiz eve giderek ilk müdahalenin ardından gerekli tetkikleri ve test yapıp gerekirse tedaviyi başlatacak. Böylece hastaneler önündeki yığılmaları ve bulaş riskini azaltmış olacağız. Evde izolasyon başarılı bir sistem. Pozitif vakaların doktor izni dışında dışarı çıkması yasak. Ayrıca temaslı olan kişiler de 112’ye haber vermeden dışarı çıkamayacak. Bu kurallara uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacak. Düğün salonlarında ve kır düğünlerinde artık müzik olmayacak ve halay çekilmeyecek. Düğünler saat 08.00 ile 22.00 saatleri arasında istenilen bir saatte yapılabilecek. Düğünler nikah merasimi şeklinde ve takı töreniyle birlikte bir saatle sınırlı olacak. Düğünleri denetleyen ekiplerimiz var. Kurallara uymayanlara para ve adli ceza uygulanacak” dedi.

Yaşlıların tedavisinin sıkıntılı ve çok uzun sürdüğünü hatırlatan Vali Bilmez, “65 yaş ve üstü vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın. Bu vatandaşlarımızın pazar yeri, AVM gibi kalabalık yerlere giremeyecek. Ücretsiz faydalandıkları belediye toplu taşıma kartlarını geçici süreyle kullanıma kapatıyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Yasin Akar, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Filyasyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı Hamit Karataş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Onur Mahmutoğlu da katıldı.

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