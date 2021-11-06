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Van’da Donas ikinci şubesini açtı

DNS Şirketler Group, Van’da 2. Donas Şubesini hizmete açtı.

VAN 06.11.2021, 10:55
Van’da Donas ikinci şubesini açtı

DNS Şirketler Group, Van’da 2. Donas Şubesini hizmete açtı.

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde Elite World Van Otel yanında kurulan 2. Donas Şubesinin açılışında konuşan İşletme Sahibi Orhan Höyüklüoğlu, 1997 yılında İskenderun’da fast food sektöründe Donas markası ile temellerini attıklarını ifade ederek, “Restaurant, fast food, otel ve sağlık sektörlerinde yenilikçi, katılımcı ve sorumlu olma felsefesinden hareket eden Donas, hizmet verdiği alanlarda öncü olmayı hedeflemiştir. DNS Group, Türkiye geneli 2022 yılı itibari ile 35 ilde toplamda 68 şubeye ulaşmıştır. Van Cumhuriyet Caddesi’nde birinci şubesini 2019 yılında hizmete açan Donas, ikinci şubesini ise Kazım Karabekir Caddesi’nde hizmete kazandırdı” dedi.

Pandemi sürecinde böyle bir işletmenin açılmasının risk olduğunu dile getiren Höyükoğlu, “Biz riski seviyoruz. Van’da bir ihtiyaç vardı. Ben bu anlamda yoğun ilgilerinden dolayı Van halkına teşekkür ediyorum. Asla lezzet, kalite ve hijyenden ödün vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Van’da iki şubede toplam 67 kişinin istihdamını sağladıklarını belirten Höyükoğlu, Türkiye genelinde ise yaklaşık bin 700 kişinin DNS Group bünyesinde çalıştığını söyledi. Hedeflerinin bundan sonra Diyarbakır olduğunun altını çizen Höyükoğlu, “Hizmet alanları içerisinde yer alan markalarında, kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede sektörlerinin dev isimleri haline gelmiştir. Şirketlerimiz bünyesindeki yaklaşık bin 700 çalışanımız ile birlikte, çalışanlarının memnuniyetini ve uzun vadeli bağlılığını sağlayarak, tüm imkanlarını en etkin biçimde kullanmak suretiyle, sürekli gelişerek büyümek anlayışıyla hareket etmeyi kendisine ilke edinmiştir. Yüksek kaliteden ödün vermeyen ve her şeyin en iyisini sunmaktan kaçınmayan bir marka olmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla ikinci şubemizin Van halkına ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından katılımcılar işletmeyi gezerek, bol kazançlar diledi.

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