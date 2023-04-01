Van’da depremzedelere iftar programı düzenlendi

Van’da depremzedelerin misafir edildiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Aişe Sıddıka Öğrenci Yurdu’nda iftar programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesinden kente getirilen aileler, KYK Aişe Sıddıka Öğrenci Yurdu’nda konuk ediliyor. Valilik tarafından depremzedelerin misafir edildiği yurtta iftar programı düzenledi. İftar programına katılan Van Vali Vekili Ahmet Tozlu, masaları gezerek depremzedelerle tek tek ilgilendi.

İftar programına Vali Vekili Ahmet Tozlu’nun yanı sıra, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Vali yardımcıları Adem Balkanlıoğlu, Murat Yayabaşı ve Feyza Yılmaz, Van Gölü Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Ertosun ve depremden etkilenen misafirler katıldı.

İftar yemeğinin ardından depremlerde hayatını kaybedenler için dualar okundu.