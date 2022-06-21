banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Bahçeli Netflix'e çattı!
Bahçeli Netflix'e çattı!
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı

Van’da deprem paniği kamerada

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

VAN 21.06.2022, 16:29
Van’da deprem paniği kamerada

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Muradiye ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi olarak açıkladığı deprem, saat 10.10’da meydana geldi. Yerin 10.47 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe merkezinde bulunan halk kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerin deprem anında yaşadığı panik ve kendilerini binanın dışına atması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
25°
açık