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Van’da değişik suçlardan 5 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 5 kişi tutuklandı.

VAN 18.07.2022, 09:18
Van’da değişik suçlardan 5 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 5 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 22 yıl hapis cezası bulunan 9 şahıs yakalanmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 20 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise aranması olan 2 şahıs yakalanmış, şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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