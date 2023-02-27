Van’da değişik suçlardan 27 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 27 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 91 yıl hapis cezası bulunan 33 şahıs yakalanmış, 24 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 4 adet cep telefonu, 1 adet televizyon, 1 adet otomobil, 2000 TL para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 254 paket sigara, 1 adet neşter, 1 adet ustura, 1 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet satır ele geçirilmiş ve 12 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.