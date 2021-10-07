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Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ev ile araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

VAN 07.10.2021, 09:01
Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ev ile araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde bir ikamet ve bir araçta yapılan aramada 519 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 24 adet gümrük kaçağı külçe gümüş 99 kilo 940 gram, 497 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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