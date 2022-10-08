Van’da çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van’da, polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde sorguladığı 23 bin 951 kişiden çeşitli suçlardan aranması bulunan 54 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama, “Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 30 Eylül 2022 ile 6 Ekim 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan 23 bin 951 şahsın GBT sorgulamasında; 17 şahıs 5607 sayılı kaçakçılık ile mücadele kanuna muhalefet, 9 şahıs hırsızlık, 7 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 4 şahıs basit yaralama, 4 şahıs silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme, 2 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 1 şahıs alkollü araç kullanmak, 1 şahıs dolandırıcılık, 1 şahıs göçmen kaçakçılığı, 1 şahıs huzur ve sükunu bozma, 1 şahıs hükümlünün kaçması, 1 şahıs kasten yaralama, 1 şahıs kumar oynamaya yer sağlamak, 1 şahıs taksirle ölüme sebep vermek, 1 şahıs tehdit, 1 şahıs devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve 1 şahıs tütün ve alkol piyasası düzenleme kanununa muhalefet suçlarına ilişkin toplam 54 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı” denildi.